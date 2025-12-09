Walter Sabatini: "Serve la tempesta perfetta in casa Fiorentina, così ci si può salvare. Goretti? Ha sempre lavorato duro e..."

Il direttore sportivo Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha parlato delle diverse società di Serie A, tra cui anche la Fiorentina.

Le parole di Sabatini

“Deve aver luogo la tempesta perfetta, silenziosa e autoindotta dagli stessi giocatori nello spogliatoio. La salvezza può essere il risultato di una tempesta che hai scampato”.

Su Goretti

"Goretti ha sempre lavorato duro nelle categorie inferiori per raggiungere la Fiorentina, quindi so che ci sarà impegno massimo per tirare fuori la squadra dalle difficoltà".