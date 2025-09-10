Eman Kospo è l'ultimo giocatore della Fiorentina ad aver esordito con la propria Nazionale: il centrale difensivo classe 2007 ha infatti esordito con la Bosnia lo scorso 6 settembre, nella vittoria per 0-6 contro San Marino, entrando nel novero dei giocatori della Fiorentina più giovani ad esordire con la propria Nazionale: tra questi anche Chiellini, che nel 2004 esordì in Nazionale, ma all'età di 20 anni.

Ha subito lasciato il segno

Aldilà della modestia dell'avversario, un 2007 che trova la prima presenza con la maglia della propria Nazionale è un evento da festeggiare, se questo milita tra le fila della Fiorentina. Ancor di più, se si pensa che nei 14 minuti che il mister Barbarez gli ha messo a disposizione, Kospo ha pure collezionato un assist da centrocampista, con un bel filtrante dalla trequarti avversaria che ha messo in porta Alajbegovic (altro classe 2007).

Un ruolo inedito

L'appunto interessante sulla prestazione di Kospo è sulla sua posizione in campo: l'ex Barcellona - dove lo rimpiangono, e non poco - ha infatti sostituito Tahirovic, ex Roma… sulla linea dei centrocampisti. Nel classico 4-4-2 di Barbarez, infatti, Kospo ha agito ben più avanti rispetto alla sua posizione naturale, quella del difensore: sintomo di una grande tecnica che, unita a ottime doti fisiche, fa di lui un difensore moderno e un prospetto molto interessante.

Pioli lo vede già

Non è un caso che Pioli, seppur debba ancora farlo esordire, lo abbia spesso aggregato alle convocazioni della Prima squadra: l'impressione è che la Fiorentina abbia tra le mani un talento importante e una pedina della propria difesa per anni a venire.