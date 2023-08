L'eurogol di Bouanani, ergo il solo tiro in porta del Nizza. Il VIDEO della perla che ha bucato Terracciano

Non ci poteva fare nulla Pietro Terracciano sulla bordata dai venti metri di Badredine Bouanani, talentino classe 2004 del Nizza. L'unico tiro verso la porta dei francesi è valso anche la rete del definitivo 2-1 per la formazione del nostrano Farioli.

Un gol da cineteca, improvviso, che ha sorpreso sia il portiere della Fiorentina sia l'intero reparto arretrato, preso in contropiede da simile accelerazione. Colpevole, in parte, Fabiano Parisi, reo di non essere andato al contrasto con il giovane giocatore.

Anche Ranieri, probabilmente, avrebbe potuto fare di più, ma la meraviglia di Bouanani resta. Così come l'uno nel tabellino delle reti subite dalla Fiorentina, che non è riuscita a tenere la porta inviolata per la terza amichevole di fila.

Di seguito, il video del gol che ha stregato la Viola (ripreso dall'account Twitter di Fox Deportes):