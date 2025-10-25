Sandor Zwack, presidente del consiglio d'amministrazione dello Zwack Unicum Nyrt, gruppo che produce l'amaro Unicum, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in qualità di presidente del Viola Club Budapest, essendo un grande tifoso della Fiorentina.

Sulla sfida di Conference

“La partita di Conference mi ha fatto finalmente vedere qualcosa della Fiorentina, soprattutto a centrocampo. Finalmente il mister ha capito come mettere i giocatori in campo, ma è anche logico che il Rapid non è il Bologna, e mai avrei pensato di arrivare a questo punto della stagione parlando di questa sfida come ‘cruciale’: se non fai punti contro loro, diventa una situazione davvero pesante. Ho visto una squadra messa meglio, con la schiuma alla bocca, speriamo di rivedere la stessa energia contro il Bologna, perché altrimenti ci fanno il mazzo”.

Su Italiano

“Io sono sempre stato un suo grande estimatore, anche se ora è facile salire sul carro posso dire con onestà di averlo sempre stimato, pur non capendone alcune scelte. La Fiorentina con Italiano aveva un gioco, che adesso ci manca, e un'idea da seguire, quindi non posso parlarne male: va bene che le abbiamo perse, ma siamo stati in tre finali con lui. Gli auguro tutto il bene del mondo, ovviamente a partire da lunedì, ma non riesco a volergli male: ha preso insulti veramente inspiegabili per quanto mi riguarda, che non ho mai condiviso”.