Anche il Genk arriverà all'appuntamento di giovedì con una sconfitta: 1-0 e infortunio per un titolare

Perde in campionato anche il Genk, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. La formazione di Vrancken ha perso 1-0 sul campo dello Standard Liegi.

La cronaca

Dopo un gol annullato a Zeqiri per offside (il centravanti è poi stato sostituito per preservarlo per Firenze), il Liegi è andato in vantaggio con Kawabe. Il Genk non è poi riuscito ad arrivare al pari.

L'infortunio

Si segnala inoltre la possibile assenza del terzino destro Munoz, infortunato e in dubbio per la Viola. Giovedì sera alle 21:00 la sfida al Franchi per rifarsi dalla delusione di San Siro e chiudere il discorso qualificazione.