Fazzini, sparito o quasi a Firenze ma sempre nelle idee di Sarri e la Fiorentina deve decidere cosa farsene

Non si vede in campo ormai da due mesi buoni e del suo contributo in questa maledetta stagione viola c'è poca traccia: l'interesse però su Jacopo Fazzini non si placa e arriva precisamente dalla Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, Sarri apprezza molto l'ex empolese, visto come mezzala ideale per il suo 4-3-3. Il centrocampista nel frattempo sta ancora recuperando da un fastidioso problema alla caviglia e anche domani dovrebbe essere out.

I biancocelesti avevano comunque già provato a prenderlo la scorsa stagione, prima che le varie limitazioni economiche e sul mercato si abbattessero su Lotito. Fazzini non è l'obiettivo primario per la Lazio che in quella posizione segue anche Fabbian e lo stesso Samardzic, in orbita anche Fiorentina. Sul classe 2003 la società viola dovrà fare delle riflessioni anche dal punto di vista tattico, vista la probabile transizione verso il 4-3-3 che potrebbe comunque prevedere lo stesso Fazzini come mezzala.