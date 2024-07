La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina riprova l'assalto per Gudmundsson e punta Colpani

Una pagina sui viola la troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport dove si analizzano le "Manovre d'attacco".

Pagina 18

Grande spazio per: "La Fiorentina riprova l'assalto per Gudmundsson e punta Colpani". Sommario: "L'islandese era già nel mirino viola a gennaio. Il Genoa chiede 30 milioni. Nuovi contatti per arrivare al trequartista del Monza".

Le parole di Kean

E poi leggiamo: "Kean: "Ho scelto Firenze per le ambizioni E' la situazione perfetta che cercavo".