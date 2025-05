Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Filippo Maria Ricci è stato ospite di ‘Tutti Convocati’ su Radio24, e da Siviglia si è espresso in vista dell'andata di Conference League tra Betis e Fiorentina.

‘Una sfida interessante, difficile indicare la favorita’

“La sfida di stasera tra Betis e Fiorentina è molto interessante. Si sfidano due squadre di alta borghesia, più o meno simili come classifica e ambizioni e sarà una partita aperta, difficile trovare un favorito. Sono curioso di questo confronto, l'ambiente sarà super, lo stadioVillamarìn sarà esaurito con 60.000 spettatore, sarà un bel test per la Fiorentina. I viola sono una bellissima squadra”.

‘Fiorentina squadra ideale per sfidare il Betis’

“Il Betis ha problemi in attacco e schiererà tanti centrocampisti per fare gioco, Pellegrini ha anche una sua praticità, ma la squadra spagnola prova sempre a giocar bene. La Fiorentina mi sembra la squadra ideale per affrontare questo Betis. La Conference League è una coppa ‘minore’ ma ho intervistato Lo Celso che me l'ha descritta come una coppa bellissima, si affrontano piccole squadre ma l'atmosfera è bellissima, l'ambiente è spettacolare perché tutti ci sentono un sacco. Ormai siamo alla semifinale poi, e chi vince affronterebbe il Chelsea”.