Antognoni: "Fagioli giocatore eclettico, può ricoprire più ruoli. Mastantuono? Ecco chi mi ricorda. Su Vanoli..."
Ospite al Festival dello Sport di Trento, lo storico Dieci della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha parlato delle ultime vicende viola, parlando del cambio in panchina e di alcuni singoli.
Su Fagioli
Queste le parole dell'Unico Dieci: "Fagioli può fare bene sia la mezzala che il regista: è bravo tecnicamente, vede il gioco e riesce a trovare con passaggi illuminanti i suoi compagni. È un giocatore eclettico, che per me può fare entrambi i ruoli".
Sul ritorno di Vanoli
“Vanoli lo scorso anno ha fatto bene. Non era stato riconfermato e ha ripreso in mano la situazione: credo che possa fare bene. La Fiorentina è cambiata molto, bisogna avere pazienza. Ci sono le possibilità e i giocatori, l'allenatore ha dimostrato l'anno scorso saperci fare, quindi i presupposti sono buoni”.
“Mastantuono? Lo accosto a Baggio”
“Mastantuono accostato a Baggio e Rui Costa? Lo accostai a Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo, Rui Costa è diverso da Mastantuono. Gli argentini in Italia hanno sempre avuto un ottimo rapporto, sia con la gente che con la metodologia di gioco: prendete per esempio Daniel Bertoni”.