Dalla separazione tra la Fiorentina e Raffaele Palladino, chi se la passa peggio in questo momento? Sembra cominciata una gara tra i due, anche se purtroppo la squadra viola è irraggiungibile in classifica, ultima senza neanche una vittoria. A dire il vero, anche l'Atalanta non è messa benissimo, in piena parte destra e lontana dai piazzamenti europei.

L'Atalanta è in difficoltà

L'ex tecnico viola, ora sulla panchina nerazzurra, non ha iniziato affatto male, per quanto i risultati siano altalenanti. Ma Palladino vuole credere a un campionato ancora competitivo, come affermato in conferenza stampa: “Rimonta per l'Europa? Dobbiamo provarci, è nostro obbligo. Con tutte le forze possibili che abbiamo, con la nostra mentalità e la nostra fame”.

Ma l'ex viola Palladino ci crede ancora

“Prima dobbiamo pensare alla continuità sul piano delle prestazioni, poi anche ai risultati. Problemi di approccio? Ci si può lavorare sul nostro inizio gare, è fondamentale. I dati parlano chiaro”.