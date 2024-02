Nardella: "Hamrin ha sempre amato Firenze, sarà per sempre uno dei simboli della nostra città"

Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto ricordare Kurt Hamrin, oggi nel giorno della sua dipartita: “Parlando dell’amore per Firenze, particolarmente profondo in chi sceglie di vivere in questa città, ripeto spesso le parole di Ennio Flaiano: “Molti muoiono a Firenze non avendo potuto nascerci”. Kurt Hamrin ne è stata l’ennesima conferma: ha sempre amato Firenze e i fiorentini, che lo hanno sempre ricambiato con grande affetto”.

Ed infine ha concluso così: "L’uccellino, come lo chiamavano, sarà per sempre tra i simboli più belli della nostra città". Bellissime parole da parte di una persona che, come Hamrin, non aveva avuto l'onore di nascere a Firenze, ma ha comunque scelto di sposare la nostra città per il resto della vita.