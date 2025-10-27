"Gosens non è più lo stesso. La Fiorentina ha un blocco psicologico"

Alessandro Bocci, noto giornalista sportivo, ha parlato a Radio Bruno sul momento difficile della Fiorentina: “Non dovrebbe stare in quella posizione in classifica della Fiorentina

“problemi psicologici”

" Ad ora, la Fiorentina non mi sembra una squadra con personalità. Credo che sia un problema di condizione psicologica, che a sua volta inficia sulla condizione fisica. C'è troppo spazio tra un reparto e un altro poi, così non si va da nessuna parte.

Gosens?

"Secondo me non sta bene, non si spiega sennò il suo calo. Come lui altri giocatori stanno deludendo. Credo, poi, che questa estate tutti abbiamo sottovalutato i principi di gioco: il calcio di Pioli è più vicino a quello di Italiano, non è andato in continuità con l'idea di gioco di Palladino". Skip Sul centrocampo viola - “Servirebbe Kone della Roma a centrocampo, serve sostanza e fisicità nella mediana viola. Detto questo, ad ora a centrocampo metterei Fazzini, Nicolussi Caviglia e Fagioli, anche se contro il Bologna quest'ultimo è stato estremamente deludente”.