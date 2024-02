A Lady Radio l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo torna su alcuni argomenti della vittoria viola contro la Lazio, dallo schieramento tattico alla questione rigori, molto calda in casa viola dopo 4 errori sugli ultimi 5 tiri dagli undici metri.

‘Non escluderei Beltran ora, la Fiorentina però ha tante soluzioni e idee per impostare la partita’

“Nonostante un passivo immeritato, la Fiorentina ha ribaltato la gara e meritato ampiamente la vittoria. È stata la miglior Fiorentina vista in stagione. Serve guardare oltre, recuperare energie fisiche e nervose, le partite da qui in avanti saranno tutte molto ravvicinate e c’è bisogno di tutti. La Fiorentina ha giocato bene di squadra, non mi aspettavo una Lazio così abulica ma sono più i meriti viola che i demeriti della squadra di Sarri. Beltran è sempre più dentro i meccanismi in un ruolo difficile e ora non lo escluderei. Bonaventura eccezionalmente lo si può anche inserire nei due di centrocampo, occorrerà utilizzare al meglio il materiale a disposizione alternando i calciatori. Non sembra si troverà una squadra che ti fa fare ciò che vuoi come la Lazio ma la Fiorentina ha tante soluzioni e idee per sviluppare la partita”.

‘Darei ancora fiducia a Gonzalez sul dischetto, perchè…’

“I calci di rigore? Penso che Gonzalez avrà ancora la fiducia e io gliela darei. Non so chi sia il secondo rigorista, quando Nico non c’era il primo che arrivava sulla palla se la prendeva e tirava il rigore. Gonzalez è un ottimo rigorista, ieri ha messo a sedere Provedel ma è stato sfortunato, ha calciato con troppa sicurezza”.