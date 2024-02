L'ex tecnico dello Spezia e tifoso viola Leonardo Semplici è intervenuto a Radio Bruno affrontando alcuni temi centrali di casa gigliata dopo la vittoria con la Lazio.

‘Complimenti a Beltran e a Italiano che lo sta valorizzando’

“Ieri sera si è visto un calcio propositivo, la Fiorentina ha messo la Lazio in grande difficoltà. Una vittoria ampiamente meritata. Non sono rimasto sorpreso dalla formazione perché la Fiorentina è abituata a giocare un calcio di questo tipo. Beltran ha finalmente trovato il suo ruolo, almeno attualmente, in futuro potrebbe anche diventare una punta centrale, deve ricevere il meno possibile la palla spalle alle porta. Arriva da un calcio completamente diverso, vanno fatti i complimenti a chi lo ha scelto e a Italiano che sta riuscendo a valorizzarlo. Il ritorno ai propri livelli di Bonaventura e la crescita di Gonzalez hanno fatto la differenza".

‘Le difficoltà di Nzola? Giocare a Firenze non è come farlo da altre parti’

"Nzola? Ha delle buone caratteristiche, ma va messo nelle giuste condizioni. Se Italiano lo ha voluto dopo averlo allenato 3 anni, evidentemente c'erano le condizioni per esprimersi, ma non è successo. Sicuramente giocare a Firenze non è come farlo da altre parti. Mi auguro per la Fiorentina e per il ragazzo le cose possano cambiare in questo finale di stagione e possa dare una mano alla squadra a raggiungere i propri obiettivi”.

‘La squadra può ambire ad un finale di stagione importante’

“Il mercato credo abbia influito sulla squadra, tra calciatori che dovevano andar via e qualche polemica legata a situazioni non chiare. Il mese di voci la squadra può averlo sofferto. Una reazione d’orgoglio dopo le ultime prestazioni non all’altezza e ieri sera si è vista una grande Fiorentina che può aspirare ad un finale di campionato importante”.