A Lady Radio il giornalista Alberto Polverosi si è concentrato sulla corsa salvezza della Fiorentina, proiettandosi poi alla sfida di lunedì prossimo col Pisa al Franchi.

“Como rappresenterà una svolta solo se la Fiorentina dimostrerà per la prima occasione di non essere inaffidabile, cosa che finora la squadra viola è sempre stata. Ogni volta che ha vinto la Fiorentina ha quasi sempre avuto la ricaduta. A Como la Fiorentina ha giocato come deve fare la terzultima e ha vinto con merito”.

“Col Pisa bisogna ricordarsi la gara d’andata, in cui avrebbe meritato di perdere, era una Fiorentina raccapricciante. Bisogna giocare sapendo che bisogna vincere per forza e non dare altre speranze al Pisa. Certamente, ora la Fiorentina non può sbagliare, il Pisa non è già in Serie B e pensarlo sarebbe un errore clamoroso. I viola sanno che anche se vincono rimangono comunque a pari merito con le squadre sopra".

‘Corvino ha pescato Gandelman che è più decisivo di Solomon’

“Il Lecce è in salute, i difensori centrali Tiago Gabriel e Gaspar stanno facendo bene. Corvino ha pescato l’israeliano Gandelman, che mi sembra persino più decisivo dell'altro israeliano arrivato in A, ossia Solomon preso dalla Fiorentina. Nel finale è entrato Ngom, che è partito come una saetta, un arrivo invernale non da poco. Infine c’è Falcone, un gran portiere, che in passato ha risolto ai pugliesi tanti problemi. La squadra di Di Francesco sta convincendo, prima faceva vedere buon gioco ma non segnava, ora ne ha segnati 4 in due gare”.

‘La Conference? Come un primo turno di Coppa Italia’

“Cremonese e Cagliari però si stanno fermando, così come il Torino si è fermato di brutto, il Genoa continua la sua marcia discontinua. La corsa salvezza è apertissima, che la vittoria del Lecce a Cagliari sia un male per la Fiorentina lo dirà solo la fine del campionato, oggi non possiamo saperlo. Adesso arriva la Conference, ma la situazione è talmente particolare che uno spareggio di questa competizione è come un primo turno di Coppa Italia. Penso che vedremo le riserve in campo".