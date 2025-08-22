Corriere dello Sport-Stadio: La Firma di Kean
Il Corriere dello Sport-Stadio, in edicola questa mattina, si concentra principalemente sul preliminare di Conference League vinto dalla Fiorentina contro gli ucraini del Polissya.
Prima pagina
In copertina ampio spazio al bomber viola Moise Kean: “La Firma di Kean” e ancora “Inventa l'1-0, poi il rosso. Ma il rinnovo è più vicino”.
Pagine 16-17
Nelle pagine interne ancora ampio spazio alla partita di ieri sera. “Viola prova di forza” Intitola infatti il Corriere a pagina 16. Attenzione anche al mercato però, nella pagina seguente il quotidiano sportivo scrive: “Ecco Piccoli. 27 milioni e tanti sogni”. Infine sono riportate anche le parole del dg Ferrari “Kean firma: rinnovo ai dettagli”.
