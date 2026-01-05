​​

Una pretendente d'Oltremanica si inserisce nella corsa per un obiettivo della Fiorentina

Redazione

Crescono le pretendenti per un obiettivo per il centrocampo della Fiorentina: secondo quanto riporta Matteo Moretto, una nuova squadra si è inserita nella corsa per Brescianini.

Corsa a quattro

Dopo il conclamato interesse di Fiorentina, Cagliari e Genoa, il centrocampista dell'Atalanta ha attirato una pretendente anche da Oltremanica: si tratterebbe del Bournemouth, squadra attualmente 15sima in Premier League.

Poco spazio

Per Brescianini poco, pochissimo spazio sinora: né Juric Palladino lo vedono più di tanto, e ad oggi non ha collezionato neanche una presenza da titolare in stagione. C'è senz'altro aria di cambiamento nei suoi piani: resta da capire chi la spunterà.

