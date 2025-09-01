UFFICIALE: Nuova avventura in Grecia per Bianco. Ecco la formula della cessione

Adesso è ufficiale: Alessandro Bianco è un nuovo giocatore del PAOK Salonicco!

La formula

Come si legge nella nota ufficiali apparsa sul sito della società greca, il centrocampista lascia la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a favore del PAOK. Il giocatore, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, ha infatti rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, la cui precedente scadenza era prevista per il 30 giugno 2026, di un ulteriore anno, dal momento che la società viola ha fatto scattare l'opzione presente nell'accordo col giocatore.

La scelta del numero

Il giocatore piemontese classe 2002 indosserà la maglia numero 22.