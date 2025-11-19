Corriere Fiorentino: Obiettivo rinforzi, ma prima bisogna vendere
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
Pagina 9
Come pezzo d'apertura troviamo: “Ripartire dal Franchi”. Sottotitolo: “Con Palladino è stato un fortino, nel campionato in corso un solo punto in 5 partite: la risalita viola passa anche dalle vittorie in casa”.
Cessioni
In taglio basso invece si parla di altro: “Mercato, obiettivo rinforzi. Ma prima bisogna vendere”. E si legge inoltre: “Le idee sono chiare, alcune delle quali già vagliate negli scorsi mesi, gli obiettivi tutti ancora da definire”.
💬 Commenti