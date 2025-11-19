​​

header logo

Corriere Fiorentino: Obiettivo rinforzi, ma prima bisogna vendere

Redazione /
Corriere Fiorentino

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 9

Come pezzo d'apertura troviamo: “Ripartire dal Franchi”. Sottotitolo: “Con Palladino è stato un fortino, nel campionato in corso un solo punto in 5 partite: la risalita viola passa anche dalle vittorie in casa”. 

Cessioni

In taglio basso invece si parla di altro: “Mercato, obiettivo rinforzi. Ma prima bisogna vendere”. E si legge inoltre: “Le idee sono chiare, alcune delle quali già vagliate negli scorsi mesi, gli obiettivi tutti ancora da definire”. 

Notizie correlate
💬 Commenti