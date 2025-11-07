Dopo la buona prestazione in Conference, Sohm non resterà a Firenze: lo chiama la Svizzera

La Fiorentina ha perso in Germania contro il Mainz, senza riuscire a conquistare neanche un punto per la classifica di Conference League. Tra le note più positive, in ogni caso, c'è la prestazione del centrocampista svizzero Simon Sohm.

Sohm, sorrisi in Conference che valgono la Nazionale

Il numero 7 viola ha aperto le marcature contro il Mainz ed è sicuramente il migliore in campo dell'impegno europeo. Ma non rimarrà a Firenze: il ct della Svizzera Yakin lo ha chiamato per gli impegni contro Svezia e Kosovo, validi per la qualificazione al Mondiale del 2026.

Non rimarrà a Firenze

