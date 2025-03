Malesani associa i vini ai calciatori del passato: "Barolo? Dico Rui Costa. Bati invece era un Amarone"

L'ex allenatore della Fiorentina, e non solo, Alberto Malesani, è stato “intervistato” dal sito di Gianluca Di Marzio in maniera simpatica, chiedendogli di associare i calciatori del passato ai suoi vini preferiti. Sentite cosa ha detto per Batigol e un altro storico giocatore viola:

“Amarone? Batistuta! Per forza, consistenza la sua struttura. Bati è un Amarone. Barolo? Rui Costa, per la sua eleganza; ma ci aggiungo anche Verón. Un vino frizzante? Lilian Thuram”.

Infine sul Pinot nero: “Buffon. Per me è il più grande vino rosso che ci sia al mondo, nonostante io abbia prodotto dell'amarone". Insomma, l'ha confessato lui stesso: il più “forte e consistente” è stato proprio Batigol.