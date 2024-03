Si rivede Bonaventura. Occhi puntati su Arthur e Gonzalez

La Fiorentina sarà nuovamente in campo mercoledì prossimo quando giocherà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Per questa partita è lecito pensare che ci saranno diversi cambiamenti di formazione rispetto all'undici iniziale che abbiamo visto contro il Milan.

Si rivede Bonaventura

Innanzitutto ci sarà il ritorno di Bonaventura che però potrebbe giostrare sulla linea mediana del campo e non in posizione di trequartista.

Occhi puntati su Arthur e Gonzalez

Occhi puntati poi su Arthur, che non ha proprio messo piede in campo contro i rossoneri, e Gonzalez che era stremato dopo l'esperienza con la propria Nazionale ma che sarà al meglio per il match di mercoledì prossimo. Possibile l'inserimento dietro di Ranieri, mentre Kayode dovrebbe partire dall'inizio sulla destra.