Di Canio: "La Fiorentina deve abbandonare l'Europa e comprare tre calciatori che portino mentalità. Altrimenti è dura evitare la B"
A Il Messaggero ha parlato l'ex calciatore di Serie A Paolo Di Canio, che ha commentato anche l'attuale situazione drammatica della Fiorentina.
‘Non c’è società'
“La Fiorentina sprofonda? Non c’è società, è distratta dalla Conference League e la squadra sente la pressione della piazza".
‘Servono tre calciatori’
"Per salvarsi deve abbandonare l’Europa e comprare tre giocatori che portino mentalità, altrimenti è dura evitare la retrocessione in Serie B".
