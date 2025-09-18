L’attore e scrittore Andrea Bruno Savelli, tifoso viola, ha parlato in diretta YouTube a TVPlay toccando vari temi di casa Fiorentina, soffermandosi anche su alcuni singoli.

‘Pioli in difficoltà, la Fiorentina vale molto di più’

“La Fiorentina non è nè carne nè pesce e l’allenatore è in difficoltà palese. Al di là di un Napoli impressionante e che ha asfaltato la squadra viola, Pioli ha sbagliato clamorosamente la formazione. Con Piccoli al posto di Dzeko qualcosa è cambiato. Alcuni giocatori al momento lo sono soltanto a metà. Continuo ad essere convinto che la Fiorentina valga molto di più e farà un ottimo campionato, ma deve darsi una mossa”.

’Sohm e Piccoli ottimi acquisti, su Comuzzo…’

“Per il livello della Fiorentina, Sohm è un ottimo acquisto, così come Piccoli. Non capisco perchè contro il Napoli mettere Dzeko, che poi non ha reso. Non giudico Comuzzo per un errore, penso che sia forte e continuo a ritenerlo tale. È stata una peculiarità non cedere un proprio prospetto ad un’altra squadra e questo l’ho sottolineato”.