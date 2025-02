Prosegue la presentazione di Riccardo Sottil da nuovo calciatore del Milan. Il giocatore arrivato in rossonero in prestito dalla Fiorentina ha parlato del suo rapporto con Adli, arrivato a Firenze proprio dal Milan, ma non solo.

‘Posso fare più ruoli, ho parlato con Adli e…’

“Con Adli avevamo già parlato del Milan. Poi mi ha scritto un messaggio due giorni fa, mi ha scritto 'Fammi sognare'. È un ragazzo d'oro. Fino ad ora nella mia carriera ho giocato in più ruoli, ma di più come esterno destro o sinistro. Se ci sarà bisogno posso giocare in entrambe le posizioni, sono a completa disposizione del mister. Ho provato una forte emozione ieri. Arrivare allenarsi e debuttare a San Siro con tutto lo stadio che urla il tuo nome ti fa venire i brividi. Ti stimola a dare tutto. È un sogno che avevo e che ho realizzato, adesso voglio fare del mio meglio per questa maglia e questa tifoseria. Quando entri a Milanello entri in un ambiente dove si respira la storia. Trofei, Palloni d'Oro, foto celebrative, è emozionante essere qui. Quando inizi a giocare a calcio sono queste cose che ti danno quel fuoco dentro per cominciare e andare avanti. Sono molto felice”.

‘Sarà bello giocare con Leao’

"Leao? Rafa è un giocatore fenomenale, un campione, ha già dimostrato tanto. Da un giocatore così impari tante cose, le strappate, i suoi dribbling, guardi qualsiasi cosa. Sarà bello giocare insieme a lui. Ormai nel calcio moderno devi attaccare e difendere per dare una mano alla squadra per vincere. Io sono pronto ad attaccare benissimo e a difendere benissimo. Walker è importantissimo, è un campione che ha vinto tutto. Vederlo lavorare così in palestra e sul campo ti motiva. Se lo fa lui perché non lo devi fare tu. Ti rendi conto da queste cose del lavoro che c'è dietro”.