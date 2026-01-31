Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Centrocampista versatile con capacità che aiuteranno tanto il Parma"

Tornato a parlate durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus di Spalletti, analizzando le mosse del club ducale l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha affrontato anche il tema relativo al mercato. Ed il giovane tecnico spagnolo ha voluto sottolineare l'importanza dell'arrivo di un giocatore come Hans Nicolussi Caviglia, fino a qualche settimana fa un centrocampista della Fiorentina.

"La società lavora come ha fatto sempre, in modo che la squadra sia la migliore possibile. | mio focus è sempre lo stesso: aiutare al massimo questi ragazzi a raggiungere gli obiettivi e ad aumentare il livello di prestazione. I nuovi arrivi ci possono aggiungere valore, per questo sono qua. Siamo convinti che lo faranno”.

“Nicolussi Caviglia è un giocatore versatile, con capacità che ci faranno comodo”

Ha mostrato esaltazione per l’arrivo di Nicolussi Caviglia: ”Un giocatore versatile: può fare il doppio play, il mediano o il play da solo. Ha grandi letture per essere sempre in grado di ricevere la palla e capacità di progredire. Ha capacità che ci possono aiutare. Abbiamo un centrocampo completo, con diversità di caratteristiche. Lui può aiutarci a essere una versione migliore di noi stessi".

"Sono convinto che possa fare anche la mezz'ala"

Ha anche aggiunto: ”Lo ha fatto in passato, quindi lo può fare. lo penso che l'aspetto di arrivare in area viene condizionato dagli step precedenti. Non si può limitare al discorso se arrivano o meno in area, dipende anche dal processo precedente. Nicolussi ci può aiutare, anche con la sua abilità di calciare dal limite. Ci può aiutare a progredire con la palla".