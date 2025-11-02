Italiano fa un piacere alla Fiorentina ribaltando il Parma, Bologna che vola in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Un bel favore quello fatto dal Bologna di Italiano alla Fiorentina, con la vittoria nel match delle 18 sul campo del Parma, che così resta a 3 lunghezze dalla squadra viola. Un successo in rimonta firmato soprattutto da Santiago Castro, autore di una doppietta.
E dire che in vantaggio c'era andato il Parma dopo 13 secondi, grazie a un destro chirurgico di Bernabè. Pari quasi immediato da parte dell'argentino che tocca sotto misura un cross di Holm. Poi Ordonez si fa cacciare e i ducali restano in dieci.
Nella ripresa nubifragio sul ‘Tardini’ ma il Bologna in superiorità occupa la metà campo parmense e trova prima il 2-1 con il solito Castro, con un destro violento a porta sguarnita. E poi il terzo gol con un bolide di Miranda da posizione defilata. Bologna che così plana in piena zona Champions.
Penultima posizione per la Viola
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 21, Roma 21, Milan 18, Bologna 18, Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 13, Lazio 12, Cagliari 9, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3.