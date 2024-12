De Gea 'abbraccia' Bove: "Il nostro guerriero" - FOTO

Semplice, essenziale, ma assolutamente significativo il messaggio di David De Gea per Edoardo Bove, adesso che il peggio sembra passato.

“Il nostro guerriero”

“Il nostro guerriero”, con un cuoricino viola accanto, ha scritto e postato il portiere spagnolo su Instagram, dopo che era stato uno dei primi a scrivere ieri sui social, pregando per la salute del suo compagno alla Fiorentina. Oggi, che le condizioni di Bove sono migliorate, è come se De Gea abbia esultato per la lotta che sta cercando di vincere Edoardo. A seguire il bel post pubblicato sui social:

La bellissima immagine pubblicata da De Gea