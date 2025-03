Il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni ha espresso a Radio Bruno la sua opinione sulla gara vinta dalla Fiorentina contro il Lecce per 1-0 in cui la squadra viola ha mostrato ancora delle grosse lacune nel sistema di gioco.

“Ha fatto più possesso palla il Lecce”

Bucchioni ha commentato: "Teniamoci stretto il risultato, da quello che si è visto però le statistiche sono drammatiche. Il Lecce è una delle peggiori squadre del campionato. Hanno il peggiore attacco, ma hanno fatto più possesso palla e tirato otto volte”.

"Nel 2025 non si può vedere questo tipo di calcio"

E ha proseguito: “Questo tipo di calcio nel 2025 non si può più vedere. Il giocatore che ha giocato più in verticale è stato De Gea, non si è vista manovra, e nemmeno il gioco di squadra. Palladino deve muoversi a dare un’identità a questa Fiorentina. Non siamo noi giornalisti ad essere cattivi, ma noto una Fiorentina che non rende per i valori che ha. La situazione è complicata, e il rischio di andare fuori dall’Europa c’è, inutile nascondersi. Parliamo di calcio, siamo a marzo e questa squadra ancora non sa come giocare”.