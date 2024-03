Ospite su Rtv38, l'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha commentato la fase di stagione che sta vivendo la squadra viola.

“La squadra a Torino era ferma, compreso Gonzalez - ha detto Amoruso - L'Europa è Europa ma a gennaio si è peccato di presunzione. Nelle prime 19 è stato fatto qualcosa di non previsto a inizio stagione e l'occasione giusta c'era: il 2 di gennaio avrebbero dovuto aiutare la squadra. In attacco non abbiamo nessuno che si avvicini alla doppia cifra".

E poi: "Chi pensate di poter prendere in panchina, che possa migliorare questa squadra? Io devo giudicare i tre anni di Italiano: gli errori li hanno fatti lui, come la società e i calciatori. La campagna acquisti è fallita e la colpa è un po' di tutti ma a gennaio non si poteva mandare via 4 giocatori. L'errore è stato pensare che la squadra fosse da quarto posto”.