Fogliati: "Io con Paratici? Il mio colore preferito è il viola...e mi sembra di aver detto tantissimo"
Pilar Fogliati
L'attrice Pilar Fogliati sarà la presentatrice della seconda serata del Festival di Sanremo, edizione 2026, che sta per iniziare.
In un'intervista rilasciata a QN, la Fogliati è stata stuzzicata sulla sua relazione con il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. Relazione attribuitale da tutti gli specialisti di gossip.
“Il viola è il mio colore preferito”
“Qual è il mio colore preferito? Il viola. Qualcosa in più su Paratici? Nooo... col viola credo di aver già detto tantissimo…”. Questo quello che ha detto nell'intervista.
Dopo le foto, le sue parole
Pochi giorni fa, il settimanale Chi ha invece pubblicato alcune foto che li ritraevano insieme durante una serata trascorsa a Roma.
