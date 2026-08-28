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Nei giorni del centenario al Viola Park si omaggia Rocco Commisso: ecco la statua dedicata al compianto presidente viola - FOTO

Mattia Sorbetti /
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Nei giorni dei festeggiamenti per il centenario, c'è spazio anche per un bellissimo omaggio e per qualche momento di commozione al Viola Park. 

Uno splendido omaggio

Alla presenza del presidente Joseph Commisso, di Alessandro Ferrari e della sindaca Sara Funaro, infatti, presso il centro sportivo della Fiorentina è stata inaugurata una statua dedicata al compianto ex presidente viola Rocco Commisso

Rocco e il calcio

Un'installazione coloratissima, che raffigura la silhouette di Rocco intento a palleggiare, nella celebre immagine che spesso abbiamo visto specialmente nei primi giorni dopo l'acquisizione della Fiorentina. Di seguito la foto realizzata da Fiorentinanews.com:

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