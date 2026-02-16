Marco Burgassi, presidente della Commissione cultura e sport, è intervenuto oggi in Consiglio Comunale, in merito alla delibera di istituzione di una commissione d'indagine sulla riqualificazione dello stadio della Fiorentina.

Le parole di Burgassi

“Oggi siamo esattamente a un anno dalla data del 16 febbraio 2027, termine previsto per la conclusione dei lavori strutturali del primo lotto di ristrutturazione dello stadio Franchi e ribadiamo ancora una volta che non vi sono presupposti per ipotizzare irregolarità. C’è invece, da parte nostra, massima attenzione nel rispetto della città e dei tifosi. Stiamo mantenendo gli impegni presi, ovvero monitorare costantemente le diverse fasi del cantiere: come previsto dal cronoprogramma presentato dalla sindaca Funaro a dicembre, in questa fase erano calendarizzate le fondazioni della copertura nord per febbraio, ma tali lavori sono stati avviati in anticipo, lo scorso 20 gennaio. Era inoltre previsto il montaggio delle strutture metalliche a sostegno della gradinata e dopodomani, mercoledì 18 febbraio, è programmata la posa della maxi-trave. Siamo dunque perfettamente nei tempi stabiliti. Confermiamo l’impegno a seguire i lavori con attenzione. Anche in vista della prossima fase del cantiere, prevista da marzo ad agosto - che comprende il montaggio delle strutture principali della copertura nord - effettueremo ulteriori sopralluoghi e aggiornamenti. L’obiettivo è procedere speditamente per consegnare alla città uno stadio finalmente riqualificato, moderno, con servizi adeguati e accessibile a tutti i tifosi della Fiorentina”.

“A seguito delle valutazioni fatte con la Prefettura in cui si è deciso di mantenere le partite allo stadio, il cantiere è stato riorganizzato. Ricordo sempre che a Bergamo, in uno stadio privo di vincoli della Soprintendenza, i lavori sono durati cinque anni e mezzo. Qui stiamo intervenendo in un contesto molto più complesso, con vincoli strutturali e storico-architettonici rilevanti. Parlate formalmente di ‘indagine’, ma in realtà state chiedendo approfondimenti che sono già stati fatti”.