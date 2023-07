Nella giornata di domani si riaggregherà tra le fila della Fiorentina in ritiro al Viola Park anche l’esterno d’attacco Nicolas Gonzalez, l’elemento pregiato per dare vivacità maggiore al reparto offensivo del tecnico Vincenzo Italiano. Esattamente lui stesso in un’intervista di pochi giorni fa ha affermato che il giocatore non vede l'ora di tornare e che se si dimostrerà convinto la Fiorentina può togliersi tante belle soddisfazioni. Si tratta di un’ulteriore conferma di quanto l’allenatore viola voglia mettere il prima possibile l’attaccante argentino al centro delle sue tattiche offensive. Dopo due anni di permanenza in viola non si può dire che Gonzalez non si sia rivelato più che determinante in tante partite, ma è oggettivo che possa fare ancora molto di più e migliorare ulteriormente. Nella scorsa stagione si è messo di mezzo un infortunio che lo ha limitato nella parte iniziale e che gli è costato il mondiale in Qatar, per poi tornare in carreggiata e aiutare la Fiorentina dal girone di ritorno in poi.

Italiano lo spronerà fin da subito con l’intento di incentivarlo e tirare fuori il meglio di lui, pur sapendo che in certe occasioni dovrà centellinarlo per non spremerlo e rischiare così altri infortuni. Lo slogan del “vogliamo partire forte” pronunciato dall’allenatore viola nei giorni scorsi ruota per buona parte intorno a uno dei trascinatori della squadra come Gonzalez. La chiave per iniziare a tutta birra, almeno in attacco, è rappresentata principalmente da lui, dalle sue scorribande nelle aree avversarie e dalle sue qualità in elevazione. E stavolta, almeno per il momento, non ci sono voci di mercato o altre distrazioni che tengano: l’osservato speciale del ritiro del Viola Park, da domani, sarà un estroso Nicolas Gonzalez fresco e riposato pronto fin da subito dare il massimo per la Fiorentina.