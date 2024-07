Il Rennes corre ai ripari dopo lo scippo della Fiorentina: i francesi vicini a prelevare un difensore del Napoli

Sfumato Pongracic, il Rennes continua la caccia in Italia

Dopo che la trattativa per portare in Francia il difensore del Lecce Marin Pongracic è sfumata, causa inserimento repentino della Fiorentina, il Rennes continua a guardare al campionato italiano per poter rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Vicino un difensore del Napoli

Come riporta Sky Sport, il club francese ha trovato l'intesa con il Napoli per l'acquisto del norvegese classe '99 Leo Ostigard: si tratta di un accordo per circa 5/6 milioni di euro. Dopo aver trovato l'accordo con la società partenopea, ora va trovata l'intesa definitiva con il difensore norvegese, che resta da convincere.