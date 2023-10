Maiorana: "Voglio superare i 30 gol di Rubino e vincere lo scudetto con la Fiorentina. Studio Gonzalez, il mio idolo è il Kun Agüero"

L'ultimo fine settimana del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B ha incoronato un nuovo re dei bomber: l'attaccante, classe 2007, Stefano Maiorana della Fiorentina. L'attaccante viola, autore di 8 reti in 5 partite (343 minuti giocati), ha realizzato prima una doppietta nel recupero della 1ª giornata contro l'Ascoli (Ascoli-Fiorentina 1-3, 12 ottobre) poi un gol contro il Palermo nell'ultimo turno di campionato (Fiorentina-Palermo 3-0, 15 ottobre) consentendo ai lui e i suoi compagni di assestarsi al 1° posto del Girone C a punteggio pieno.

"Il mio obiettivo personale - confessa Maiorana al sito della FIGC- è quello di superare i 30 gol realizzati da Tommaso Rubino (oggi nella Fiorentina Primavera ndr) nella passata stagione, oltre a vincere lo Scudetto insieme ai miei compagni". Titolo italiano che l'attaccante viola ha sfiorato sia in Under 15, perdendo in finale contro il Milan, sia in Under 16, arrendendosi all'ultimo atto contro la Roma.

Nato il 14 febbraio 2007 a Ragusa, terzogenito - dopo Salvatore (ex giovanili di Hellas Verona, Vicenza e Cesena) e Martina - di papà Giuseppe detto "Pippo" e mamma Giuseppa, inizia a tirare i primi calci al pallone all'età di 5 anni nel Mazzarrone, società dilettante del suo paese, prima di passare, nell'estate 2015, all'USA Sport e, poco più di un anno dopo (novembre 2016), entrare a far parte del settore giovanile del Catania. In maglia rossoblù, milita tre stagioni (dal 2016 al 2019) prima di accasarsi alla Sicula Leonzio, dove rimane fino all'ottobre 2020, momento in cui passa all'RG. L'approdo alla Fiorentina, invece, arriva nell'estate 2021.

Fondamentale, nella sua esperienza nel vivaio viola, l'ex calciatore professionista, tra le tante, di Ascoli e Napoli: Marco Capparella, suo attuale allenatore in Under 17 dopo averlo allenato anche nella passata stagione in Under 16. "È un aiuto per noi giovani - sottolinea il bomber della Fiorentina -, perché, oltre a trasmetterci la sua esperienza da calciatore, ci aiuta a capire come deve comportarsi un calciatore che vuole approcciarsi alla prima squadra". Prima squadra, nella quale Maiorana trova la giusta fonte d'ispirazione "cerco di imparare da Nico González", che ha il minimo comun denominatore di essere argentino come il suo idolo: Sergio 'Kun' Agüero "lo ammiro da sempre".