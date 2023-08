L’ex allenatore delle giovanili della Fiorentina, nonché tifoso viola Leonardo Semplici ha parlato a Calciomercato – L’originale in vista della sfida di stasera contro il Rapid Vienna: “Italiano ha dato una sua mentalità alla Fiorentina. Anche quando cambiano i giocatori, la squadra riesce ad esprimere un bel gioco. Probabilmente in questo momento ci sono delle cose da sistemare, ma credo che i viola abbiano tutte le carte in regola per ribaltare il risultato dell’andata".

E poi su Nzola, che lui ha allenato negli scorsi mesi allo Spezia, ha aggiunto: "Sicuramente se è in buone condizioni fisiche può fare la differenza. Detto questo non conosco così bene Beltran per poter fare un confronto".