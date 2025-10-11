E intanto anche Gudmundsson si carica a modo suo sui social: nel post della doppietta con l'Islanda si parla... di cappotti

L'islandese non è certo la lingua più facile da tradurre: ecco perché, ai tifosi della Fiorentina che non masticano la lingua, la frase scelta da Gudmundsson nell'ultimo post risulterà incomprensibile e ai limiti dell'assurdo.

Il post è quello tipico del giocatore: dopo l'ottima prestazione con l'Ucraina, che lo ha visto protagonista e autore di una doppietta nonostante la sconfitta dei suoi, Gudmundsson ha postato la carrellata di foto provenienti dalla partita. Tuttavia, la frase sotto recita - almeno secondo la traduzione automatica dell'app -: “Ancora prurito, ma concentrati sui cappotti”.

Ecco il post completo, sicuramente un caso di ‘lost in translation’: