La Fiorentina riflette davanti alle alte richieste per Retegui. E intanto il Genoa va su un trequartista che seguiva anche il club viola

Un'ipotesi difficile per l'attacco della Fiorentina. Per Mateo Retegui il Genoa non è intenzionato ad abbassare pretese che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. Intanto, i rossoblù cercano di rinforzarsi anche a centrocampo con un ex obiettivo viola.

Il Genoa pesca a centrocampo

Secondo quanto riportato dal portale de Il Secolo XIX, quotidiano genovese, il Genoa monitora Eduard Spercjan, trequartista di proprietà del Krasnodar. In passato lo ha cercato anche la Fiorentina, con accostamenti anche a Inter e Sassuolo.