"Il Genoa per Retegui non accetterà contropartite. La Fiorentina dovrà fare uno sforzo importante per prenderlo"

Maurizio Moscatelli, giornalista di Repubblica Genova molto vicino alle vicende del Genoa, ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'obiettivo della Fiorentina Mateo Retegui: “Gilardino ci crede molto, l'infortunio al ginocchio ha inciso molto sulla sua stagione ma parliamo comunque di un ragazzo che al primo anno in Europa ha segnato 7 gol e ha guadagnato la convocazione in Nazionale".

“Niente contropartite”

“Rende molto di più - ha aggiunto - con accanto una seconda punta come Vitinha, piuttosto che con un giocatore come Gudmundsson. Il Genoa per Retegui vuole solo soldi, niente contropartite, per cui la Fiorentina dovrà fare uno sforzo importante se vorrà puntare su di lui”.