Niente Fiorentina... ma neanche Inter o Juventus. Il futuro di Gudmundsson potrebbe essere in Premier League

Alla fine Albert Gudmundsson potrebbe andare all'estero. Il sogno del mercato invernale della Fiorentina lascerà quasi sicuramente il Genoa e su di lui si erano lanciate Juventus e Inter, ma secondo Il Secolo XIX il suo futuro sembrerebbe essere in Premier League.

Destinazione Londra

Destinazione Londra e in particolare Tottenham, con cui il Genoa ha già effettuato l'operazione Dragusin. Il club rossoblù chiede almeno 30 milioni per Gudmundsson, cifra che gli Spurs non dovrebbero avere problemi a versare. A differenza della de, probabilmente, un po' di tutti i club italiani.