Gara senza troppi pericoli per il direttore di gara di Fiorentina-Maccabi Haifa Irfan Peljto, bosniaco. Gestone della partita piuttosto semplice per l'arbitro 39enne, che è chiamato in causa dopo 15 minuti di gioco per un brutto dallo di Cornud su Faraoni, intervento da arancione più che dà giallo. Il rosso però il giocatore del Maccabi Haifa lo rischia palesemente nella ripresa, quando all'8' entra scomposto su Bonaventura. Nessuna sanzione. Per chiudere il capitolo cartellini: ok le ammonizioni di Simic e Belotti.

Bene anche il gol annullato al Maccabi prima del vantaggio di Barak, con Podgoreanu che parte nettamente davanti a tutti per poi schiacciare in rete di testa sul cross di Rafaelov. Chiamata corretta e facile.