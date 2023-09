Da poco terminata la prima partita di questa domenica della quarta giornata di Serie A. Il lunch match giocato a Cagliari, tra sardi e Udinese, è finito 0-0. Una gara abbastanza piatta nella prima frazione, senza troppe emozioni. Le occasioni aumentano nella ripresa, ma il risultato non si sblocca. La squadra di Sottil sarà la prossima avversaria della Fiorentina in Serie A e ci saranno da monitorare le condizioni fisiche di Kabasele e Ebosse, usciti entrambi per infortunio. Da segnalare il rosso sventolato a Witieska del Cagliari al 95' per somma di ammonizioni.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 7, Napoli 7, Verona 6, Atalanta 6, Fiorentina 4, Bologna 4, Frosinone 4, Torino 4, Genoa 4, Monza 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Udinese 3, Cagliari 2, Salernitana 2, Roma 1, Empoli 0.