Džeko ne fa due a San Marino ed esce tra gli applausi. Debutto con la nuova nazionale per Kospo, che serve subito un assist vincente e la Bosnia dilaga

Super vittoria della Bosnia Erzegovina nella sfida contro San Marino di questa sera, valida per le qualificazione al Mondiale. Trionfo netto con un perentorio 6-0, anche grazie all'espulsione di Golinucci al 16esimo, con i padroni di casa sammarinesi in 10 per gran parte del match.

La grande prova di Džeko

Due i gol segnati dall'attaccante viola Edin Džeko, che dopo aver visto annullato un suo gol e aver colpito un legno, ha siglato il momentaneo 2-0 e 3-0 dopo il vantaggio di Tahirovic. Al 73esimo il bomber bosniaco è uscito dal campo tra gli applausi.

Debutto per Kospo

Debutto con la nuova nazionale per il difensore della Fiorentina Kospo.(che ha scelto la Bosnia invece che la Svizzera), subentrando a 76esimo a Tahirovic. Dopo il gol di Bazdar, Kospo ha fornito l'assist vincente per il 5-0 di Alajbegovic. Ha chiuso i conti Mujakic a pochi minuti dal termine con il 6-0 finale.