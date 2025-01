L'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato a tuttomercatoweb.com anche della sessione e delle mosse che riguardano la Fiorentina. Questo quanto si legge nel suo articolo per il portale sportivo: "La Fiorentina vorrebbe approfittare di una situazione particolare che sta vivendo ora il PSG con gli slot dei prestiti. Uno di questi infatti, Cher Ndour che attualmente è al Besiktas, è entrato nel mirino dei viola: la strada potrebbe essere un’acquisizione a titolo definitivo con un’alta percentuale di futura rivendita. E’ uno dei nomi per rinforzare il centrocampo.

Per l’esterno offensivo resiste il nome di Man, nonostante le alte richieste del Parma, si lavora anche per allargare la rosa dei nomi e un’opzione è rappresentata da Ngonge del Napoli, anche se qui dipenderà anche dalle operazioni del Napoli in attacco. In difesa invece si continua a lavorare con il Monza per Pablo Mari, sempre tenendo viva l’ipotesi di inserire Valentini nell’operazione".