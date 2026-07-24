Italiano ha già conquistato i suoi nuovi tifosi... con la grinta. Il siparietto in amichevole che ha fatto parlare in Turchia VIDEO

Vincenzo Italiano, allenatore del Besiktas, ha già conquistato larga parte della sua nuova tifoseria grazie soprattutto al suo carattere esplosivo, già messo in mostra ai tempi della Fiorentina.

La scena in amichevole

L'ultimo siparietto in amichevole ha caricato ulteriormente i supporter del Besiktas. Nella sfida contro il Midtjylland, poi vinta 1-0 dai turchi, Italiano è stato ripreso mentre prende per la maglia un suo collaboratore, alzandolo dalla sedia e prendendone il posto. Questi è Paolo Riela, match analyst che ha seguito Italiano sia alla Fiorentina che al Bologna.

🦅 Beşiktaş - Midtjylland karşılaşmasında saha kenarında Teknik Direktör Vincenzo Italiano pic.twitter.com/NjnHcluYt4 — Serkan Morova (@sekmorova) July 23, 2026

La grinta che ‘gasa’

La stampa vicina agli ambienti del Besiktas ha ripreso i fotogrammi, criticati da giornalisti delle rivali turche, commentando invece che “Italiano non si siede mai per un minuto a bordo campo, e non tollera mai che il gioco si raffreddi”. Se ne elogia, insomma, la grinta: una dote che non è mai mancata al tecnico, nemmeno al Franchi.