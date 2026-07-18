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Super colpo del Besiktas di Italiano! Salah pronto a raggiungere l'ex allenatore viola in Turchia

Redazione /
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Può senza dubbio essere contento, Vincenzo Italiano, del mercato che il suo Besiktas sta conducendo. Dopo l'acquisto di Trossard, infatti, i bianconeri di Turchia piazzano un colpo di livello mondiale.

Pronta una riunione di ex Viola

Ad approdare in Turchia sarà infatti l'ex Fiorentina Mohamed Salah, svincolatosi dal Liverpool, andando a formare una coppia di ex Fiorentina insieme a Vincenzo Italiano

Contratto monstre per l'egiziano

Le parti, secondo la Gazzetta dello Sport, hanno in queste ore trovato l'accordo per un contratto biennale da 12 milioni di euro annui. A conferma dello stato avanzato della trattativa, l'egiziano è già stato avvistato ad Istanbul.

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