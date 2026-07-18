Dragusin: "Abbiamo tutti grande fame di vittorie. Sono felice di essere qua, accoglienza splendida da parte di tutti"

Al termine della sessione di allenamento pomeridiana della Fiorentina, il difensore viola Radu Dragusin è intervenuto ai canali ufficiali del club, parlando degli allenamenti e del lavoro in ritiro.

Le parole di Dragusin

Queste le parole del difensore romeno: “Questa prima settimana sta andando molto bene, stiamo lavorando molto duramente con l'obiettivo di fare il meglio possibile. Ho ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei ragazzi, conoscevo già molti dei ragazzi qui presenti”.

“Abbiamo grande fame di vittorie”

Dragusin ha poi proseguito: “Siamo tutti focalizzati sulla prossima stagione, ho visto ragazzi vogliosi e determinati a far bene. Vogliamo migliorare, abbiamo tutti grande fame di vittorie”.