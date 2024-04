Una combinazioni di posizioni regolari o di fuorigioco ininfluenti. Il via libera a Marcenaro arriva così

Partita non difficile da arbitrare quella tra Fiorentina e Sassuolo. L'arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova l'ha avuta in pugno fin dall'inizio.

Gonzalez tenuto in gioco

Gli episodi più rilevanti della gara si sono verificati nel corso della ripresa. Tutto regolare sul 3-1 realizzato da Gonzalez; l'argentino interviene di testa sul cross di Sottil e viene tenuto in gioco da Ferrari.

Palla giusta nei tempi giusti per Barak e Kayode…

Posizione buona anche di Barak in occasione del 4-1 con Sottil che gli mette la palla giusta, nei tempi giusti. Semmai c'è una posizione di offside precedente di Kayode, che però, evidentemente è stato ritenuto in posizione ininfluente per il prosieguo dell'azione. Prima di assegnare la rete, Marcenaro ha dovuto attendere alcuni istanti per avere il via libera del Var.