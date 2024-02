Darmian: "Mio padre è tifoso della Fiorentina per Antognoni. Ma non mi ha trasmesso la passione viola"

Difensore dell'Inter e interista, ma cresciuto in una famiglia in cui la Fiorentina era presente, eccome.

“Mio padre è tifoso della Fiorentina”

Matteo Darmian, intervistato da Radio Serie A, ha parlato proprio di questo argomento, rivelando: “Mio padre è tifoso della Fiorentina, una passione questa che gli era venuta da piccolo, per Antognoni e altri calciatori. Ma non me l'ha trasmessa tantissimo. Mi ha trasmesso però la passione per il pallone”.

Ma lui è diventato interista

Darmian non ha seguito dunque la fede calcistica del padre e si è riscoperto a tinte nerazzurre: “Il mio interismo nasce da bambino, con gli amici”.